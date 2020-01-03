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"Бенфика" готов предложить Фернандеша клубам АПЛ

"Бенфика" готова выслушать предложения по полузащитнику команды Жедсону Фернандешу в зимнее трансферное окно.

Как сообщает источник, португальский клуб намерен отдать в аренду игрока на 18 месяцев с опцией возможного выкупа игрока. Представители игрока уже были в Англии и предлагали услуги своего клиента четырём клубам Премьер-лиги. Сумма отступных хавбека составляет € 110 млн, но в "Бенфике" понимают, что они не получат такие деньги за футболиста. Ранее появилась информация, что в Фернандеше заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Жедсон Фернандеш принял участие в шести матчах за "Бенфику" в чемпионате Португалии в этом сезоне и не отметился результативными действиями. "Манчестер Юнайтед" располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне. У подопечных Уле-Гуннара Сульшера в активе 31 очко в 21 туре.

"Чемпионат"


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Теги: Бенфика Фернандеш АПЛ
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