Лингард и Марсьяль покинули базу "МЮ" через 15 минут после прибытия

Два лидера атаки "Манчестер Юнайтед" покинули клубную базу почти сразу после прибытия.Как сообщает Daily Mirror, Джесси Лингард прибыл в "Кэррингтон" в 9.31, однако уже в 9.48 у.е.хал обратно. Антони Марсьяль приехал в 9.55, а уехал в 10.10.Ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сетовал на травмы ряда ведущих игроков, включая Поля Погба, который выбыл на несколько недель.4 января "МЮ" сыграет в третьем раунде Кубка Англии против "Вулверхэмптона", а уже через три дня — 7 января — "красные дьяволы" встретятся в полуфинале Кубка лиги против "Манчестер Сити".