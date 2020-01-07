Роджерс: Мэддисон не покинет "Лестер" в январе

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон не покинет клуб во время зимнего трансферного окна.Об этом сообщил главный тренер «лис» Брендан Роджерс. 23-летний Мэддисон проводит великолепный сезон, и СМИ связывают англичанина с возможным переходом в "Манчестер Юнайтед"."Джеймс — очень талантливый игрок, чудесный игрок, и он останется в "Лестере". Вокруг наших футболистов много слухов, и это здорово, ведь это означает, что они и команда успешны.Но у нас нет необходимости кого-то продавать. Никто не покинет клуб в январе, это точно. Даже больше: мы хотим усилить состав, если это удастся", — цитирует Роджерса BBC.