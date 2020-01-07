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Экс-игрок сборной Англии: Гвардиола оказал на британский футбол большее влияние, чем Фергюсон

Бывший игрок "Манчестер Сити" и сборной Англии Тревор Синклер считает, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола оказал на британский футбол большее влияние, чем легендарный коуч "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон.

"Гвардиола, вероятно, оказал самое большое положительное влияние за все время на наш футбол.

Полное уважение к достижениям сэра Алекса [Фергюсона], и, конечно, он самый успешный, но это совсем другое.

Гвардиола изменил то, как мы играем и как думаем об игре. От нашей одержимости прямолинейным футболом до тотального футбола… А они говорили, что это невозможно", — написал Синклер в твиттере.

Sport24.ru


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Теги: Фергюсон Гвардиола Манчестер Сити Сборная Англии АПЛ
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