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Роджерс: Мэддисон не покинет "Лестер Сити" в январе

Главный тренер "Лестер Сити" Брендан Роджерс заявил, что полузащитник Джеймс Мэддисон не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

"Джеймс — очень талантливый, чудесный игрок. Он останется в "Лестере". Вокруг наших футболистов много слухов, и это здорово, ведь это означает, что они успешны. Но у нас нет необходимости кого-то продавать. Никто не покинет клуб в январе, это точно. Даже больше: мы хотим усилить состав, если это удастся", — приводит слова Роджерса BBC.

Трансферная стоимость Мэддисона оценивается в € 60 млн. В нынешнем сезоне 23-летний англичанин забил 9 мячей и отдал 3 голевых паса в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" всеми силами желает заполучить Мэддисона. Руководство манкунианского клуба предлагало "лисам" в обмен на 23-летнего полузащитника более € 50 млн евро и Джесси Лингарда.

"Чемпионат"


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Теги: Роджерс Мэдисон Лестер АПЛ
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