"Манчестер Юнайтед" поспорит с "Интером" за Видаля

"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля. Об этом сообщает Corriere della Sera.Как утверждает источник, из-за травм Поля Погба и Скотта Мактоминая главный тренер "Манчестер Юнайтед" намерен усилить линию полузащиты, и одним из вариантов является именно Видаль. Сам хавбек недоволен своим положением в испанской команде и готов рассмотреть предложения от других клубов, при этом игрок выразил желание продолжить выступать в европейском футболе. Ранее появилась информация, что миланский "Интер" предложил за игрока сборной Чили € 20 млн.Видаль перешёл в "Барселону" летом 2018 года из "Баварии", сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 32-летний чилиец принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором шести забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.