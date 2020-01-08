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"Манчестер Юнайтед" поспорит с "Интером" за Видаля

"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Как утверждает источник, из-за травм Поля Погба и Скотта Мактоминая главный тренер "Манчестер Юнайтед" намерен усилить линию полузащиты, и одним из вариантов является именно Видаль. Сам хавбек недоволен своим положением в испанской команде и готов рассмотреть предложения от других клубов, при этом игрок выразил желание продолжить выступать в европейском футболе. Ранее появилась информация, что миланский "Интер" предложил за игрока сборной Чили € 20 млн.

Видаль перешёл в "Барселону" летом 2018 года из "Баварии", сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 32-летний чилиец принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором шести забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

"Чемпионат"


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Теги: Манчестер Юнайтед Интер Барселона Видаль АПЛ Серия А Ла Лига
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3 Манчестер Сити 21 44
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3 Атлетико  19 35
4 Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия 19 31
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20 Эспаньол 19 11
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