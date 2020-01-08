"Челси" сделал предложение по полузащитнику "Бенфики" Жедсону Фернандешу

"Челси" хочет видеть в своих рядах полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша, сообщают английские СМИ.По информации Sky Sports, лондонский клуб уже сделал предложение по поводу аренды 20-летнего португальца на 18 месяцев с обязательством выкупа за 55 млн фунтов (64,8 млн евро). Отмечается, что "Челси" выкупит Фернандеша если он проведет не менее 50% матчей во время своей аренды.Другим претендентом на Фернандеша является "Вест Хэм", который также хочет арендовать игрока на 18 месяцев с обязательством выкупа за 33 млн фунтов (38,9 млн евро). В то же время "молотобойцы" готовы активировать опцию выкупа после меньшего количества матчей, чем "Челси". Окончательное решение о переходе остается за "Бенфикой" и самим футболистом.