Гвардиола: стоит молодому игроку в Англии провести 2 матча, его называют новым Руни или Бекхэмом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о тенденции переоценивать молодых талантов в Англии, заранее предрекая юношам звездные карьеры."Я не знаю, как выяснить, станут ли молодые футболисты топ-игроками в будущем. Это клуб, где от тебя требуют многого, нужно выигрывать матчи. Порой ты выигрываешь четыре титула, но этого оказывается недостаточно. Четыре титула в прошлом сезоне недостаточно, мы не победили в Лиге чемпионов — такова реальность.Я большой поклонник работы с молодыми игроками. Но во всех странах, и здесь (в Англии) в том числе, есть тенденция: стоит им провести два матча, и тут же идут разговоры о новом Уэйне Руни, новом Джордже Бесте и Дэвиде Бекхэме", — цитирует Гвардиолу Goal.