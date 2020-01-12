Работница ночного клуба рассказала о романе с Ляказеттом: относился ко мне как к принцессе

Работница одного из ночных клубов Лондона Фунда Гедик сообщила, что нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт на протяжении длительного времени встречался с ней, изменяя своей девушке Мейнон Могаверо."Алекс изо всех сил пытался убедить меня быть с ним. Он обещал мне целый мир и свою преданность. Не удивительно, что я так сильно на него запала. Он относился ко мне как к принцессе. Мы регулярно останавливались в роскошных отелях Лондона, но потом он случайно обмолвился, что у него есть девушка.Я была шокирована. Я верила, что он одинок. Я была в ярости, мне пришлось выслушивать, как он рассказал мне о девушке, с которой он встречался пять лет и с которой переехал в Лондон.Алексу удалось убедить меня, пообещать, что у нас есть будущее. Он старался встречаться со мной почти каждый день. Он постоянно писал мне сообщения, даже когда был на отдыхе в Сардинии (вместе с Могаверо) прошлым летом.Мы все время ходили вместе. Алекс был очень ласковым и, казалось, никогда не переживал из-за того, что кто-то может увидеть нас вместе. Удивительно, что нас раньше не заметили, ведь он является звездой Премьер-лиги. Но он не приложил усилий, чтобы оставить свою девушку. Я была наивна, но я действительно верила, что у нас есть совместное будущее", - цитирует Гедик The Sun.