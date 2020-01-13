Джеррард считает, что Фергюсон знал о приближающемся кризисе в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард поделился мыслями об уходе сэра Алекса Фергюсона из "Манчестер Юнайтед" в 2013 году.Шотландский специалист выиграл английскую Премьер-лигу в сезоне-2012/2013, после чего закончил тренерскую карьеру и стал послом клуба. После ухода Фергюсона "Манчестер Юнайтед" больше не становился обладателем чемпионского титула лиги."Думаю, Фергюсон мог слышать эти скрипучие звуки и что клуб уже находился в опасности и был близок к кризису. Считаю, что он знал, что клубу потребуется ещё один цикл, чтобы восстановить свою мощь. Сейчас мы можем заметить, что этот процесс, возможно, требует больше времени, чем думали многие", — приводит слова Джеррарда Daily Express со ссылкой на подкаст Джейми Каррагера.