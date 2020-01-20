Эвра заявил, что Погба пришла пора покинуть "МЮ"

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра признал, что Погба будет лучше покинуть манкунианцев.



Напомним, что сейчас французский хавбек восстанавливается после травмы лодыжки.



- Когда Поль играет, люди винят его, когда он не играет, люди все равно винят его. У меня была похожая ситуация, когда я ударил ногой фаната в Марселе. Когда ко мне подошли владелец клуба и тренера, я сказал, что ухожу. Потому что я не хотел создавать негативный фон вокруг команды.



"Ливерпуль" играл против "МЮ", а болельщики больше обсуждали отношения Погба и Моуринью. Это унизительно для двух величайших клубов мира, - сказал Эвра The Mirror.



Эвра заявил, что Погба лучше уйти, ведь его винят и когда он играет, и когда не играет.



В текущем сезоне в рамках АПЛ Погба провел семь игр и отдал две голевые передачи.

