Эвра заявил, что Погба пришла пора покинуть "МЮ"

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра признал, что Погба будет лучше покинуть манкунианцев.

Напомним, что сейчас французский хавбек восстанавливается после травмы лодыжки.

- Когда Поль играет, люди винят его, когда он не играет, люди все равно винят его. У меня была похожая ситуация, когда я ударил ногой фаната в Марселе. Когда ко мне подошли владелец клуба и тренера, я сказал, что ухожу. Потому что я не хотел создавать негативный фон вокруг команды.

"Ливерпуль" играл против "МЮ", а болельщики больше обсуждали отношения Погба и Моуринью. Это унизительно для двух величайших клубов мира, - сказал Эвра The Mirror.

Эвра заявил, что Погба лучше уйти, ведь его винят и когда он играет, и когда не играет.

В текущем сезоне в рамках АПЛ Погба провел семь игр и отдал две голевые передачи.


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Теги: АПЛ Погба Манчестер Юнайтед Эвра
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