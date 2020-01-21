«Ньюкасл» ушёл от поражения в матче с «Эвертоном», забив два мяча в компенсированное время

В 21-м туре АПЛ «Эвертон» не сумел на своём поле обыграть «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 2:2.

К середине второго тайма хозяева вели с преимуществом в два мяча, но подопечные Карло Анчелотти умудрились упустить такой гандикап. На 4-й и 5-й компенсированных минутах Лежен оформил дубль и спас свою команду от поражения.

АПЛ. 21-й тур

«Эвертон» — «Ньюкасл» — 2:2 (1:0)

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Холгейт, Мина, Сидибе, Бернард (Дэвис, 83), Делф, Шнайдерлин, Уолкотт (Ньясс, 88), Кен (Коулмэн, 71), Калверт-Льюин.

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка. Хэйден, Фернандес, Лакселлес, Кларк (Лежен, 70), Ричи, Альмирон, Ш. Лонгстафф, М. Лонгстафф, Атсу (Крафт, 62), Жоаэлинтон (Шер, 78).

Предупреждения: Кларк, 62, Калверт-Льюин, 68.

«Борнмут» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 3:1

Голы: Х. Уилсон, 36, Гросс, 41 (автогол), К. Уилсон, 74, Муй, 82

"Борнмут": Рамсдейл, Рико, Аке, Фрэнсис, Смит, Фрэйзер, Биллинг, Лерма, Х. Уилсон (Кук, 89), Соланке (Гослинг, 86), К. Уилсон.

"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Альсате, Уэбстер, Данк, Бернардо (Марч, 60), Проппер, Стивенс, Муй, Гросс (Троссард, 60), Мопе, Джаханбахш (Конноли, 60).

Предупреждения: Бернардо, 29, Лерма, 90+1.


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Теги: АПЛ Эвертон Ньюкасл Борнмут Брайтон
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