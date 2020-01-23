Переговоры по трансферу защитника сборной Украины находятся в продвинутой стадии. "Арсенал" желает заполучить игрока уже в это трансферное окно, при этом им более интересна аренда футболиста.
В переходе защитника заинтересован лично главный тренер "канониров" Микель Артета, который, будучи помощником Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити", обратил внимание на игрока в матчах Лиги чемпионов между "Шахтером".
В этом сезоне Матвиенко провел в составе "горняков" 21 матч и записал на свой счет гол и результативную передачу.
Sky Sports: "Шахтер" продаст Матвиенко "Арсеналу" за 30 миллионов фунтов
Донецкий "Шахтер" готов отпустить защитника Николая Матвиенко в лондонский "Арсенал" за 30 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.
Фото: ФК "Шахтер"
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