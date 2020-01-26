Гринвуд стал самым молодым игроком "МЮ" с 1984 года, забившим 10 голов за сезон

Сегодня, 26 января, "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Кубка Англии разгромил клуб "Транмир Роверс" (6:0).



В составе манкунианцев отметился голом 18-летний нападающий Мэйсон Гринвуд, забив с пенальти.



Таким образом, Гринвуд стал самым молодым игроком "Манчестер Юнайтед" с 1984 года, который забил как минимум 10 голов за сезон во всех турнирах.



Гринвуд в нынешнем сезоне провел 19 матчей в чемпионате Англии и забил 4 гола.