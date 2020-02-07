Футболист "МЮ" прошёл сеанс гипноза из-за проблем со сном перед еврокубками

Полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра беспокоили проблемы со сном перед еврокубковыми матчами, сообщает The Sun.

Источник: ФК "Манчестер Юнайтед"

Он решил обратиться к гипнотизёру, который помог 24-летнему бразильцу избавиться от этой проблемы. Удивительно, но в этом сезоне Перейра отыграл всего восемь минут в трёх гостевых матчах "Манчестер Юнайтед" на стадии группового этапа Лиги Европы.



В текущем сезоне Перейра провёл за "манкунианцев" 30 матчей во всех соревнованиях, забив гол и отдал три голевые передачи.