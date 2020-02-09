По сведениям, "мерсисайдцы" оценивают 28-летнего бразильца в 90 млн евро.
Фирмино выступает за "Ливерпуль" с 2015 года, перейдя из "Хоффенхайма" за 41 млн евро. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей в АПЛ, забил восемь голов и отдал семь голевых передач. Футболист выиграл в составе английской команды Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
"Ливерпуль" после 25 туров в чемпионате Англии идёт на первом месте с 73 очками.
"Бавария" с 43 очками идёт первой в Бундеслиге после 21 тура.
"Баварии" интересен Фирмино
"Бавария" заинтересована в подписании нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино, сообщает The Sun.
Источник: getty images
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