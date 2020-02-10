Погба летом планирует уйти из "Манчестер Юнайтед"

Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба недоволен своим положением в клубе, пишет Manchester Evening News.



Сообщается, что футболист окончательно решил уйти из "МЮ" в летнее трансферное окно. Его контракт с манкунианцами истекает летом 2021 года.



Ранее была информация, что Погба может перейти в мадридский "Реал" или же вернуться в "Ювентус".



В последний раз полузащитник выходил на поле 26 декабря, и с тех пор восстанавливается от полученной травмы.