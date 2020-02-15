"Нам нужно быстро начать побеждать. Следующие две-три недели определят, на каком месте мы будем находиться в конце сезона, сможем ли мы претендовать на еврокубки", — приводит слова Артеты Goal.
Микель Артета стал главным тренером лондонского "Арсенала" в декабре прошлого года, подписав контракт на 3,5 года. Ранее испанский специалист работал в тренерском штабе Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".
Напомним, что вчера УЕФА лишил "Манчестер Сити" права выступления в еврокубках на два года, а это значит, что команда, занявшая пятое место в текущем розыгрыше АПЛ, получит путевку в главный еврокубковый турнир.
"Арсенал" после 25-го тура занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко.
Артета: cледующие две-три недели определят, на каком месте "Арсенал" будет находиться
Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился задачами клуба на остаток сезона.
Фото: ФК "Арсенал"
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