Вчера руководство "горожан" направило игрокам сообщения с уведомлением о встрече с исполнительным директором Ферраном Сорриано.
Сегодня днем Сориано сообщил футболистам о планах клуба после отстранения УЕФА. Информации, о чем конкретно шла речь на собрании, на данный момент нет.
Вчера УЕФА исключил "Сити" из еврокубков на два сезона за нарушение правил ФФП. В клубе завышали спонсорские выплаты, чтобы не показывать убыточность.
Сегодня сообщалось, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола может уйти из команды в конце сезона.
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"Манчестер Сити" провел собрание игроков после новости об исключении из еврокубков
Сегодня "Манчестер Сити" провел экстренное собрание игроков в связи с отстранением клуба от выступлений в еврокубках.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
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