"Манчестер Сити" провел собрание игроков после новости об исключении из еврокубков

Сегодня "Манчестер Сити" провел экстренное собрание игроков в связи с отстранением клуба от выступлений в еврокубках.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Вчера руководство "горожан" направило игрокам сообщения с уведомлением о встрече с исполнительным директором Ферраном Сорриано.Сегодня днем Сориано сообщил футболистам о планах клуба после отстранения УЕФА. Информации, о чем конкретно шла речь на собрании, на данный момент нет.Вчера УЕФА исключил "Сити" из еврокубков на два сезона за нарушение правил ФФП. В клубе завышали спонсорские выплаты, чтобы не показывать убыточность.Сегодня сообщалось, что главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола может уйти из команды в конце сезона.