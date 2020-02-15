Гвардиола не намерен покидать "Манчестер Сити" и хочет отработать свой контракт, заканчивающийся летом 2021-го года, до конца, сообщает Sport.es
Ранее появлялась информация, что в связи с отстранением "горожан" от выступлений в еврокубках Гвардиола покинет клуб и продолжит карьеру в другом клубе.
Вчера "Манчестер Сити" отстранили от еврокубков на два сезона за сокрытие показателей выплат от спонсоров в 2012-м и 2016-м годах.
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Гвардиола не покинет "Манчестер Сити" из-за отстранения от еврокубков
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продолжит работу в клубе, несмотря на отстранение "горожан" от выступлений в еврокубках.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
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