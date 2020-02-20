Как сообщает Tuttosport, если у "Ювентуса" не получится вернуть Поля Погба из "Манчестер Юнайтед", то тогда туринцы приобретут Тиаго Алькантару из мюнхенской "Баварии".
Контракт 28-летнего полузащитника с "Баварией" рассчитан до лета 2021-го года.
В сезоне 2019/2020 на счету Тиаго Алькантары 27 матчей за "Баварию" во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
"Ювентус" может приобрести Тиаго Алькантару вместо Погба
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тиаго Алькантара стал объектом интереса туринского "Ювентуса".
Фото: Getty Images
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