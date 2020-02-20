"Ювентус" может приобрести Тиаго Алькантару вместо Погба

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Тиаго Алькантара стал объектом интереса туринского "Ювентуса".

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Как сообщает Tuttosport, если у "Ювентуса" не получится вернуть Поля Погба из "Манчестер Юнайтед", то тогда туринцы приобретут Тиаго Алькантару из мюнхенской "Баварии".



Контракт 28-летнего полузащитника с "Баварией" рассчитан до лета 2021-го года.



В сезоне 2019/2020 на счету Тиаго Алькантары 27 матчей за "Баварию" во всех турнирах, в которых он забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.