Агуэро - о четвертом нереализованном пенальти "Ман Сити": это ненормально для нашей команды

Аргентинский форвард "горожан" Серхио Агуэро выразил негодование

Фото: Global Look Press

"Это ненормально для команды такого уровня, как "Манчестер Сити". Следующий, кто будет бить пенальти, должен быть уверен в себе и постоянно практиковаться. В следующий раз мы собираемся реализовать 11-метровый удар. Возможно, сделаем это, когда это будет нам нужно больше всего", — цитирует Агуэро Goal.com.



Во вчерашнем матче 27-го тура АПЛ с "Лестером" (1:0) Серхио Агуэро не смог переиграть Каспера Шмейхеля с одиннадцатиметровой отметки. Этот пенальти стал четвертым подряд, который не могут реализовать "горожане". До Агуэро с точки неудачно били Илкай Гюндоган, Габриэл Жезус и Рахим Стерлинг.



В АПЛ 2019/2020 "Манчестер Сити" идет на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 19 очков, при этом у "красных" игра в запасе.