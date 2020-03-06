"Он всегда мне нравился. Это игрок, который в своей лучшей форме может вписаться в любую команду. Ему нужна стабильность, и это то, что мы должны оценивать. У нас есть такая возможность, и мы будем рассматривать ее. Мы следим за всеми игроками, которые находятся в аренде.
В последних играх у него все было хорошо. Мы знаем, что он за игрок, знаем его прошлое, нам нужна вся информация, чтобы принять решение", — цитирует Артету Goal.com.
Генрих Мхитарян перешёл в "Рому" летом прошлого года на правах аренды на один сезон.
В текущем сезоне Мхитарян принял участие в 20-ти матчах в составе "Ромы" во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Контракт 31-летнего армянского футболиста с "Арсеналом" действует до лета 2021-го года.
"Арсенал" занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков.
Артета - о возвращении Мхитаряна в "Арсенал": он всегда мне нравился
Рулевой "Арсенала" Микель Артета заявил, что заинтересован в возвращении вингера Генриха Мхитаряна, находящего в "Роме" на правах аренды.
Фото: Getty Images
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