Артета - о возвращении Мхитаряна в "Арсенал": он всегда мне нравился

Рулевой "Арсенала" Микель Артета заявил, что заинтересован в возвращении вингера Генриха Мхитаряна, находящего в "Роме" на правах аренды.

Фото: Getty Images