Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продолжить свое выступление за клуб.
По данным журналиста Николы Скира, английский клуб намерен активировать опцию о продлении контракта с французским футболистом до 2022 года.
Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек намерен покинуть "МЮ".
Текущее соглашение Погба с клубом рассчитано до 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 8 матчей и две результативные передачи.
"Манчестер Юнайтед" намерен активировать опцию продления контракта с Погба
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