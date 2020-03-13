"Манчестер Юнайтед" намерен активировать опцию продления контракта с Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продолжить свое выступление за клуб.



По данным журналиста Николы Скира, английский клуб намерен активировать опцию о продлении контракта с французским футболистом до 2022 года.



Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек намерен покинуть "МЮ".



Текущее соглашение Погба с клубом рассчитано до 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 8 матчей и две результативные передачи.