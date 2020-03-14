Огбонна пожаловался не недостаточную борьбу с коронавирусом в Англии

Итальянский защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна высказал недовольство отношением к коронавирусу в Англии.

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"Я рад и чувствую облегчение в связи с тем, что чемпионат приостановлен, в том числе в низших лигах. Выглядело почти так, что они хотели проигнорировать такую серьезную проблему. Дело не только в футболе, но и в английском менталитете. Они до сих пор не осознают опасность вируса, который может развиться за секунды, если не вести себя правильно.



Совершенно неприемлемо, что нашему матчу с "Арсеналом" позволили состояться. Они только недавно играли с "Олимпиакосом", президент которого заболел коронавирусом. Они будто ждали, пока кто-нибудь умрет, чтобы принять меры", — цитирует Огбонну Corriere della Sera.



Напомним, что все матчи английской Премьер-лиги были приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире.



Помимо АПЛ на паузе находятся все топ-5 европейских чемпионатов, а также Лига чемпионов и Лига Европы.