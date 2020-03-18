Сане: разрыв крестообразных связок - самая тяжелая травма в моей карьере

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Германии Лерой Сане рассказал о своей травме, который он получил в августе 2019 года.



"Меня поддержала вся команда. Мне говорили о своих опытах. Мне это помогло. В моей карьере разрыв крестообразных связок встречается впервые. Это самая тяжелая моя травма. Был очень трудный период в первый день после операции, когда я не мог ходить. Нужно постоянно заставлять себя, потому что ты знаешь, что это долгое восстановление, но это хорошая возможность поработать над своими слабыми сторонами", - передает слова Сане пресс-служба "Манчестер Сити".



Напомним, летом сообщалось, что Сане хотела подписать "Бавария", но после травмы футболиста отказалась от этой идеи.