Сане: разрыв крестообразных связок - самая тяжелая травма в моей карьере

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Германии Лерой Сане рассказал о своей травме, который он получил в августе 2019 года.

"Меня поддержала вся команда. Мне говорили о своих опытах. Мне это помогло. В моей карьере разрыв крестообразных связок встречается впервые. Это самая тяжелая моя травма. Был очень трудный период в первый день после операции, когда я не мог ходить. Нужно постоянно заставлять себя, потому что ты знаешь, что это долгое восстановление, но это хорошая возможность поработать над своими слабыми сторонами", - передает слова Сане пресс-служба "Манчестер Сити".

Напомним, летом сообщалось, что Сане хотела подписать "Бавария", но после травмы футболиста отказалась от этой идеи.


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Теги: Сане Манчестер Сити АПЛ
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