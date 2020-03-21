Маркизио: говорил Погба, что он ошибся, решив вернуться в "Манчестер Юнайтед"



Бывший полузащитник "Ювентуса" и " Зенита " считает, что французский хавбек Поль Погба ошибся, решив вернуться в "Манчестер Юнайтед" из туринского клуба.

Также Маркизио выразил надежду, что Погба вновь будет выступать за "Ювентус".



"Я говорил Погба, что он ошибся, решив вернуться в "Манчестер Юнайтед". Если он хочет что-то изменить в своей жизни, лучше выбрать Испанию. Но его возвращение в "Ювентус" стало бы отличной новостью. Он воспрял бы в среде, где его любят. Он бы многое дал "Ювентусу", клубу нужен такой игрок", - цитирует Марикизио Tuttosport.