"Манчестер Юнайтед" готов выкупить Игало у "Шанхай Шеньхуа"

Нигерийский нападающий Одион Игало может остаться в "Манчестер Юнайтед" на постоянной основе.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

По информации Daily Mail, руководство манкунианцев готово выкупить Игало у "Шанхай Шеньхуа", которому принадлежит 30-летний форвард, за 15 миллионов фунтов.



Срок арендного соглашения Игало истекает 31-го мая.



Вероятно, что "МЮ" договорится с "Шанхай Шеньхуа" относительно продления аренды Игало, в случае если АПЛ будет доигрываться в июне.



Игало перешёл в "МЮ" в зимнее трансферное окно на правах аренды из "Шанхай Шеньхуа". В составе "красных дьяволов" нигерийский нападающий забил 4 мяча в 8-ми матчах. Сообщается, что главный тренер "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер очень доволен игрой Игало.



Отметим, что "Юнайтед" не платил за аренду Игало, а только взял на себя небольшую часть его заработной платы.