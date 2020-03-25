Фердинанд: в 2004-м году Роббену не понравился запах на базе "МЮ"

Экс-защитник "МЮ" Рио Фердинанд рассказал о том, почему Арьен Роббен отказался переходить в английский клуб.



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"Какой был игрок. Роббен был великолепен. Мы должны были подписать его в "Манчестер Юнайтед". Он был у нас на тренировочной базе. Он прогулялся по ней, но ему не понравился запах. Он ушел, а затем оказался в "Челси". Я просто не мог в это поверить. Он бы великолепно нам подошел.



Все знали, что он будет смещаться с фланга, подрабатывая мяч под левую ногу, но защитники не могли справиться с этим. Он будто говорил: "Я ворвусь с мячом под левой ногой, и ты меня не остановишь". Ну, они и не останавливали", — цитирует Фердинанда Daily Mail.



Арьен Роббен завершил свою игровую карьеру в 2019-м году. Голландский полузащитник выступал за "Грониген", "ПСВ", "Челси", "Реал" и "Баварию".



На счету Роббена 96 матчей в составе сборной Нидерландов, в которых он забил 37 мячей. В составе национальной сборной Арьен Роббен стал серебряным призером чемпионата мира 2010-го года в ЮАР. В финале его команда уступила сборной Испании в дополнительное время со счётом 0:1. Победный мяч в составе "красной фурии" забил Андрес Иньеста.