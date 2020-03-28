"Манчестер Юнайтед" планирует выкупить трансфер Игало

"МЮ" планирует сохранить нигерийского форварда Одиона Игало в клубе на постоянной основе.

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Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, руководство "красных дьяволов" планирует сохранить в своём составе нигерийского нападающего "Шанхай Шеньхуа" Одиона Игало.



Сообщается, что главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер очень доволен игрой 30-летнего форварда.



Сообщается, что сумма перехода составит 15 миллионов евро, а Игало получит трехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.



Игало перешёл в "МЮ" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона из "Шанхай Шеньхуа".



За новый клуб Игало провёл 8 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.