Ева Карнейро: возобновление сезона ставит под угрозы много людей

Экс-врач "Челси" Ева Карнейро прокомментировала возможное возобновление сезона.

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На территории Великобритании на данный момент зафиксировано более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом. В мире их уже более трех миллионов.



Ранее АПЛ была приостановлена до неопределенного срока.



- Достаточно одного случая, чтобы вся эта идея накрылась. Возобновление сезона ставит под угрозы много людей. Нужно улучшить безопасность и коммуникацию, - приводит слова врача BBC.