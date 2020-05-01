На территории Великобритании на данный момент зафиксировано более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом. В мире их уже более трех миллионов.
Ранее АПЛ была приостановлена до неопределенного срока.
- Достаточно одного случая, чтобы вся эта идея накрылась. Возобновление сезона ставит под угрозы много людей. Нужно улучшить безопасность и коммуникацию, - приводит слова врача BBC.
Ева Карнейро: возобновление сезона ставит под угрозы много людей
Экс-врач "Челси" Ева Карнейро прокомментировала возможное возобновление сезона.
Фото: Getty Images
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