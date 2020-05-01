Ева Карнейро: возобновление сезона ставит под угрозы много людей

Экс-врач "Челси" Ева Карнейро прокомментировала возможное возобновление сезона.
Фото: Getty Images
На территории Великобритании на данный момент зафиксировано более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом. В мире их уже более трех миллионов.

Ранее АПЛ была приостановлена до неопределенного срока.

- Достаточно одного случая, чтобы вся эта идея накрылась. Возобновление сезона ставит под угрозы много людей. Нужно улучшить безопасность и коммуникацию, - приводит слова врача BBC.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: АПЛ Коронавирус Челси
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Филипп: у меня были проблемы с левой рукой, из-за которых я не мог полностью ею управлять
Воспитанник "Спартака" Давыдов: я остался без контракта, жилья, тренировок и дохода
Экс-хавбек "Спартака" Ибсон - о зиме в Сибири: мороз, холод, синтетическое поле. Мы весь тайм провели в раздевалке
Евсеев отметил день труда с бензопилой (фото)
Антон Миранчук закрыл эмблему "Спартака" (фото)
Все клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона
France Football составил сборную Лиги 1. Головина в ней нет
Экс-игрок "Спартака" Ибсон: я предполагал, что Дзюба может выйти на другой уровень, но я не думал, что он так сильно прибавит 1
Лоськов и Пашинин останутся в "Локомотиве" в случае ухода Семина
Финалы французских кубков могут пройти в августе
Матчи АПЛ могут проходить без зрителей до следующего года
Кикнадзе ответил болельщикам на требование оставить Семина тренером "Локомотива" 11
Ева Карнейро: возобновление сезона ставит под угрозы много людей
"Крылья" боятся общественного резонанса и не станут разрывать контракт с Фроловым 6
"Мы могли бы сидеть дома, но устали". Врач "Локомотива" работает в клинике для больных коронавирусом
"Спартак" предложит Соболеву четырехлетний контракт 1
"Слушай, надо, чтобы наш "Зенит" победил". Орлов - о полуфинале, в котором "Бавария" якобы сдала матч "Зениту" 12
Нобоа: когда "Зенит" приобрел Барриоса, я понял, что в центре поля для меня места не осталось
Гендиректор "Факела" Асхабадзе: хочется надеяться, что клуб сможет получить лицензию
Агент Дзагоева рассказал, что хавбек мог перейти в "Спартак", но красно-белые отказались 2
Орлов: Луческу пытался убрать в "Зените" свободу. Он опять захотел вернуть "совок"! 3
Филипп был прооперирован в Германии
Орлов: при Петржеле из команды ушёл "совок", который висел над командой. Он привнёс европейский дух, свободу 10
"Мы не добиваемся прогресса, все становится хуже". Баду рассказал о расизме в России 7
Фролов: Навальный никогда не нравился – ни как политик, ни как человек 5
Экс-скаут "Спартака": с первого дня Майдана ходил немного зашуганный 1
Валуев ответил Навальному, заступившемуся за вратаря "Крыльев" Фролова 19
"А остальное уже история". Промес - о чемпионстве "Спартака" (фото)
"Очень ценю". Фролов поблагодарил болельщиков за поддержку после скандального интервью 4
Экс-президент "Локомотива": Кикнадзе не понимает, что сам себе копает яму
Все новости