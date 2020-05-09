Вратарь "Арсенала" Лено: многие люди не замечают важности Озила для "Арсенала"

Голкипер лондонского "Арсенала" рассказал о важности полузащитника Месута Озила для британской команды.

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В текущем сезоне Озил провел в рамках АПЛ 18 матчей, забил гол и сделал два ассиста.



- Озила очень хорошая передача, это просто невероятно. Да, в последнее время он сделал не так много голевых передач, но он часто отдает предголевой пас.



Он помогает нашим игрокам выходить на хорошие позиции, хотя многие люди этого не замечают. Но когда ты каждый день смотришь за игрой Месута на тренировках, то понимаешь, как его передачи важны», — приводит слова Лено Soccer AM.



Контракт немецкого хавбека с "Арсеналом" истекает летом 2021 года.