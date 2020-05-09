Джеррард — второй в рейтинге лучших игроков АПЛ без чемпионства

Экс-полузащитник "Ливерпуля", а ныне тренер "Глазго Рейнджерс" Стивен Джеррард попал в топ лучших игроков АПЛ без чемпионства.

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Рейтинг был составлен Sky Sports.



Первое место занял бывший капитан "Вест Хэма" Бобби Мур, третье — экс-полузащитник "Тоттенхэма" Пол Гаскойн.



39-летний Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год, выиграв два Кубка Англии, три Кубка Лиги, два Суперкубка Англии, Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и два Суперкубка УЕФА.