Итальянский тренер считает, что идеальный вариант для норвежского футболиста - это "Ливерпуль". Капелло отметил, что скорость и габариты форварда и тренерские умения Юргена Клоппа стали бы отличным сочетанием.
Напомним, Холанд перешел в "Боруссию Д" из "Зальцбурга" зимой 2020 года.
В 12 матчах он забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.
Капелло назвал клуб, который больше других подошёл бы Холанду
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, какой клуб больше всего подходит форварду "Боруссии" Эрлингу Холанду.
Фото: Global Look Press
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