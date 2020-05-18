Капелло назвал клуб, который больше других подошёл бы Холанду

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, какой клуб больше всего подходит форварду "Боруссии" Эрлингу Холанду.

Фото: Global Look Press

Итальянский тренер считает, что идеальный вариант для норвежского футболиста - это "Ливерпуль". Капелло отметил, что скорость и габариты форварда и тренерские умения Юргена Клоппа стали бы отличным сочетанием.



Напомним, Холанд перешел в "Боруссию Д" из "Зальцбурга" зимой 2020 года.



В 12 матчах он забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.