Погба дал согласие на переход в "ПСЖ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба готов присоединиться к парижскому клубу.

Фото: Goal.com

Об этом сообщает Le10Sport. Француз не против продолжение карьеры в "ПСЖ", однако приоритетной целью для хавбека является мадридский "Реал".



В начале мая сообщалось, что "сливочные" не будут пытаться приобрести чемпиона мира. "Реал" следит за Канте и Камавинги. Также сообщалось об интересе к Полю Погба со стороны "Ювентуса".



В текущем сезоне хавбек провел за "красных дьяволов" всего 8 игр и не отличился голами. Всего с 2016 года в составе "Манчестер Юнайтед" Погба вышел на поле в 143-х матчах и забил 31 гол.