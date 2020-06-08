Зинченко прокомментировал слухи о том, что он хотел получить российский паспорт

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на слухи о том, что он хотел получить российский паспорт.

Фото: ФК "Уфа"

Ранее агент Олег Еремен рассказал, что во время выступления за "Уфу" 23-летний футболист хотел получить российское гражданство.



В комментариях к посту Instagram-канала brutfootball, который привел слова Еремина, защитник назвал эту информацию бредом.



Зинченко перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Уфы".



В текущем сезоне украинец провел 18 игр во всех турнирах и забил 1 гол.