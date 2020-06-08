Ранее агент Олег Еремен рассказал, что во время выступления за "Уфу" 23-летний футболист хотел получить российское гражданство.
В комментариях к посту Instagram-канала brutfootball, который привел слова Еремина, защитник назвал эту информацию бредом.
Зинченко перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Уфы".
В текущем сезоне украинец провел 18 игр во всех турнирах и забил 1 гол.
Зинченко прокомментировал слухи о том, что он хотел получить российский паспорт
Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на слухи о том, что он хотел получить российский паспорт.
Фото: ФК "Уфа"
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