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Спортдир "Спартака" оценил победу над "Локо": качество было на высоком уровне

Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао оценил победу красно-белых над "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Кахигао, качество игры в матче с "Локомотивом" было на высоком уровне.

- Любая победа — это прежде всего три очка. Самое главное — уверенность в себе и качество игры команды.
В матче с "Локомотивом" качество игры было на очень высоком уровне, - приводит слова Кахигао "РБ Спорт".

В воскресенье, 1 ноября, московский "Спартак" одержал выездную победу над столичным "Локомотивом" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Александр Руденко (автогол), Виктор Парада, Манфред Угальде и Эсекьель Барко (пенальти).

По итогам 13 сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 26 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Зенита" на четыре балла.

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