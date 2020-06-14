Капитан "Уотфорда" Дини: в каждой команде есть хотя бы один гей или бисексуал

Капитан "Уотфорда" Трой Дини поделился мнением о наличии в футбольных командах игроков с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Фото: Getty Images

- Я хочу заявить, что в каждой футбольной команде есть хотя бы один гей или бисексуал. Думаю, что люди, которые являются геями или представителями ЛГБТ-сообщества очень боятся признаться первыми, - приводит слова футболиста BBC.



Также Дини считает, что после того, как кто-то сделает каминг-аут, другие футболисты один за одним начнут признаваться в своей ориентации. По словам капитана "Уотфорда", если это произойдет, то футбольный мир сразу узнает минимум о ста таких игроках.



Напомним, что Трой Дини был одним из инициаторов выхода на поле в матчах АПЛ в футболках "жизни черных важны".