"Борнмут" назначил нового главного тренера после вылета команды из АПЛ

Пресс-служба "Борнмута" сообщила, что новым главным тренером команды стал Джейсон Тиндалл.
42-летний специалист заключил контракт с клубом на три года.

Предыдущим тренером "Борнмута" был Эдди Хау. Он покинул "вишен" после того, как команда вылетела из АПЛ.

Что касается Тиндалла, то он работал в "Борнмуте" уже в течение восьми лет. Ранее Джейсон был ассистентом Хау.

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Теги: Борнмут АПЛ
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