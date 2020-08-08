42-летний специалист заключил контракт с клубом на три года.
Предыдущим тренером "Борнмута" был Эдди Хау. Он покинул "вишен" после того, как команда вылетела из АПЛ.
Что касается Тиндалла, то он работал в "Борнмуте" уже в течение восьми лет. Ранее Джейсон был ассистентом Хау.
"Борнмут" назначил нового главного тренера после вылета команды из АПЛ
Пресс-служба "Борнмута" сообщила, что новым главным тренером команды стал Джейсон Тиндалл.
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