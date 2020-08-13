"МЮ" нашел альтернативу Грилишу в лице Ван де Бека

Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек может перебраться на Олд Траффорд, если "дьяволы" не смогут договориться с "Астон Виллой" по Джеку Грилишу.
fedenerazzurra.net
Сульшер собирается укрепить среднюю линию своей команды, так что приобретение голландского полузащитника вполне возможно, если Грилиш не захочет надевать красную форму, сообщает Evening Standard. Ценна Донни в 44-50 миллионов евро вряд-ли станет проблемой для боссов "МЮ".

Раннее в качестве потенциального покупателя назывался мадридский "Реал", однако команда Зидана решила пока обойтись без столь громких покупок.

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Теги: Манчестер Юнайтед Грилиш Астон Вилла АПЛ ван де Бек Аякс Зарубежные трансферы
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