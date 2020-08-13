Сульшер собирается укрепить среднюю линию своей команды, так что приобретение голландского полузащитника вполне возможно, если Грилиш не захочет надевать красную форму, сообщает Evening Standard. Ценна Донни в 44-50 миллионов евро вряд-ли станет проблемой для боссов "МЮ".
Раннее в качестве потенциального покупателя назывался мадридский "Реал", однако команда Зидана решила пока обойтись без столь громких покупок.
"МЮ" нашел альтернативу Грилишу в лице Ван де Бека
Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек может перебраться на Олд Траффорд, если "дьяволы" не смогут договориться с "Астон Виллой" по Джеку Грилишу.
fedenerazzurra.net
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