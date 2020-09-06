Вратарь "Манчестер Юнайтед" может продолжить карьеру в "Челси"

"Челси" проявляет интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

"МЮ" вернул из аренды вратаря Дина Хендерсона, выступавшего в минувшем сезоне за "Шеффилд Юнайтед", который теперь будет конкурировать с Давидом Де Хеа за место в стартовом составе "красных дьяволов". Ромеро не устраивает роль 3-го вратаря, из-за чего голкипер хочет покинуть Манчестер в летнее трансферное окно в поисках игровой практики. В свою очередь "Челси" ищет достойного конкурента для Кепы Аррисабалаги.



Напомним, что Ромеро выступает за "МЮ" с 2015 года. За это время вратарь сборной Аргентины провел 7 матчей за английский клуб.



Источник: The Athletic