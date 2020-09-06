Коул: Абрамович сказал: "Ты не перейдёшь в "Тоттенхэм", я не веду с ними дел"

Экс-нападающий "Челси" Карлтон Коул рассказал о сорвавшемся переходе в "Тоттенхэм" из-за Романа Абрамовича.

Фото: m.sportsdaily.ru

"Я был близок к переходу в "Тоттенхэм". Прошёл медосмотр в клубе. Роман Абрамович узнал об этом и сказал: "Ты должен вернуться, ты не перейдёшь туда. Я не веду с ними дел", - сказал футболист.



Напомним, что Роман Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году. С тех пор ни один футболист "синих" не переходил напрямую в "Тоттенхэм".



В минувшем сезоне АПЛ "Челси" занял 4 место с 66 очками, что позволит им принять участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2020/2021.



Источник: talkSPORT