Два игрока "Манчестер Сити" заразились коронавирусом

Официальный сайт "Манчестер Сити" сообщил о коронавирусе в команде.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Положительные тесты на коронавирус сдали защитник Эмерик Лапорт и полузащитник Рияд Марез.



Игроки отправлены на самоизоляцию. Отмечается, что симптомов болезни у Лапорта и Мареза нет.



Ранее сообщалось, что 8 игроков "Челси" находятся на карантине из-за коронавируса.