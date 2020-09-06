Положительные тесты на коронавирус сдали защитник Эмерик Лапорт и полузащитник Рияд Марез.
Игроки отправлены на самоизоляцию. Отмечается, что симптомов болезни у Лапорта и Мареза нет.
Ранее сообщалось, что 8 игроков "Челси" находятся на карантине из-за коронавируса.
Два игрока "Манчестер Сити" заразились коронавирусом
Официальный сайт "Манчестер Сити" сообщил о коронавирусе в команде.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
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