"Он будет отличным дополнением, он добился всего в карьере. У него невероятная карьера. Думаю, его переход — вопрос ближайших часов", - приводит слова Билича Goal.
Напомним, последним клубом Ивановича был петербургский "Зенит", за который он выступал с 2017 года. В составе сине-бело-голубых он провел 125 матчей и забил 12 голов. Серб дважды выиграл с "Зенитом" чемпионат России и Кубок страны.
Билич подтвердил, что Иванович перейдет в "Вест Бромвич"
Наставник "Вест Бромвича" Славен Билич подтвердил, что в команду перейдет сербский защитник Бранислав Иванович.
Фото: ФК "Зенит"
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