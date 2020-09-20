Испанец в дебютном матче с "Челси" вышел на замену в перерыве и помог своей команде победить. "Красные" выиграли со счётом 2:0.
Тьяго отдал за второй тайм 75 передач. Столько пасов не сделал ни один из футболистов "Челси" за всю игру.
75 пасов также является рекордом для игрока в АПЛ, который сыграл всего тайм.
"Ливерпуль" приобрёл Тьяго у "Баварии", заплатив немцам 20 млн фунтов стерлингов.
Алькантара отдал за тайм больше передач, чем любой игрок "Челси" за матч
Новичок "Ливерпуля" Тьяго Алькантара весьма успешно дебютировал за мерсисайдский клуб.
Фото: Sky Sports
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