Алькантара отдал за тайм больше передач, чем любой игрок "Челси" за матч

Новичок "Ливерпуля" Тьяго Алькантара весьма успешно дебютировал за мерсисайдский клуб.



Фото: Sky Sports

Испанец в дебютном матче с "Челси" вышел на замену в перерыве и помог своей команде победить. "Красные" выиграли со счётом 2:0.



Тьяго отдал за второй тайм 75 передач. Столько пасов не сделал ни один из футболистов "Челси" за всю игру.



75 пасов также является рекордом для игрока в АПЛ, который сыграл всего тайм.



"Ливерпуль" приобрёл Тьяго у "Баварии", заплатив немцам 20 млн фунтов стерлингов.