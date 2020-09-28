Игрок сборной Аргентины Роберто Перейра перешел из "Уотфорда" в "Удинезе"

29-летний полузащитник "Уотфорда" Роберто Перейра подписал контракт на 3 года с "Удинезе".

Фото: Getty Images

По информации официального твиттера клуба Серии A "Удинезе", в клуб вернулся экс-полузащитник "Ювентуса" Роберто Перейра, ранее уже игравший за клуб из Удине, а с 2016 года по настоящее время выступавший за "Уотфорд".



Сумма компенсации не опубликована. Стоимость Роберто согласно оценке Transfermarkt составляет 9 миллионов евро, в 2016 году "шершни" заплатили за него "Юве" 13 с половиной миллионов.



В футболке "Уотфорда" Перейра сыграл 115 раз, забил 18 голов и отдал 11 результативных передач. За сборную Аргентины он провел 19 встреч и забил 2 мяча.



По итогам сезона 2019/20 "Уотфорд" вылетел из АПЛ, заняв 19 место. Владелец "шершней" Джампаоло Поццо является также и владельцем "Удинезе".