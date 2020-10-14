АПЛ: количество команд в лиге останется прежним

АПЛ официально заявила о том, что в чемпионате останется 20 команд, все клубы лиги проголосовали против уменьшения их количества.

Фото: АПЛ

Английская Премьер-лига на своем сайте официально объявила, что уменьшения количества команд в лиге с 20 до 18 не будет. Как сообщается, против проголосовали все 20 клубов АПЛ. Проект "Большая картина" не будет проводиться в жизнь ни АПЛ, ни FA.



Предложенный ранее "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" проект "Большая картина" предусматривал сокращение АПЛ до 18 команд, отмену Кубка Лиги и Суперкубка Англии, а также изменение системы распределения доходов в английском футболе.