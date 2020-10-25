"Ливерпуль" может купить Упамекано на замену ван Дейку

"Ливерпуль" намерен усилить центр обороны в зимнее трансферное окно.
Фото: Transfermarkt
По информации источника, основным кандидатом на подмену травмированного Вирджила ван Дейка стал защитник "РБ Лейпциг" Деотшанкюль Упамекано. Ресурс transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего француза в 60 млн евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Упамекано провел 5 матчей и забил 1 гол.

Источник: Sunday World

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Теги: Ливерпуль Упамекано РБ Лейпциг ван Дейк
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