"Конечно, мы очень разочарованы. Нам неприятно находиться на столь низком месте в таблице.
Чтобы выйти из сложившейся ситуации и вернуть хорошее настроение, нам просто надо побеждать. Сейчас уровень нашей уверенности в себе не самый высокий, но надо быть одной сплочённой командой", - заявил Лено.
"Арсенал" занимает в турнирной таблице АПЛ 15-е место. У лондонской команды в активе 14 очков после 14-ти туров. В последнем туре "канониры" уступили "Эвертону" (1:2). Безвыигрышная серия команды Артеты составляет семь матчей.
Бернд Лено провел в составе "Арсенала" в этом сезоне 18 матчей. В пяти встречах не пропустил ни одного гола.
За лондонскую команду он выступает с 2018 года.
Источник: официальный сайт ФК "Арсенал"
Лено: чтобы "Арсеналу" выйти из сложившейся ситуации, надо просто побеждать
Вратарь лондонского "Арсенала" Бернд Лено высказал мнение о результатах "канониров" в этом сезоне АПЛ.
Фото: "Getty Images"
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