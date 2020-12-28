— Один раз зашёл в продуктовый магазин на районе, расплачиваюсь, кассир – женщина лет 50 – узнаёт меня и как начнёт петь про СуперПава. А за ней пять-семь человек в очереди: "О, это же Пав". Мне от такого становилось не по себе, я человек скромный, — цитирует Павлюченко "Чемпионат".
39-летний Павлюченко выступал за "Тоттенхэм" с лета 2008 по февраль 2012 года. Всего за английскую команду форвард провел 113 матчей, в которых отличился 42 раза и 10 раз ассистировал партнерам.
Затем в карьере россиянина были "Локомотив", "Кубань", "Арарат", а сейчас футболист защищает цвета "Знамени" из Ногинска.
"Мне от такого становилось не по себе". Павлюченко — о случае в магазине Англии
Бывший нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко рассказал о своей популярности в Англии.
Фото: Getty Images
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